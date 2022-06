Uno® e matinée by Chiara Biasi si incontrano in un’edizione per collezionisti (Di sabato 25 giugno 2022) Il gioco di carte #1 di Mattel, Uno® e matinée by Chiara Biasi si incontrano in una limited edition per collezionisti che rende omaggio al concetto di rinascita ispirato alla collezione SS22 ideata/disegnata dalla nota influencer. Una collezione che spazia tra colori vivaci e stampe il cui file rouge è la vita stessa, la natura come simbolo di forza e vitalità. matinée by Chiara Biasi si impegna a promuovere uno stile inclusivo, come fatto con la precedente campagna dedicata alla capsule collection Rainbow che ha lanciato il messaggio “everybody type is welcome”. La SS22 di matinée by Chiara Biasi non è dedicata esclusivamente al beachwear femminile ma prevede anche una collezione ... Leggi su lopinionista (Di sabato 25 giugno 2022) Il gioco di carte #1 di Mattel,bysiin una limited edition perche rende omaggio al concetto di rinascita ispirato alla collezione SS22 ideata/disegnata dalla nota influencer. Una collezione che spazia tra colori vivaci e stampe il cui file rouge è la vita stessa, la natura come simbolo di forza e vitalità.bysi impegna a promuovere uno stile inclusivo, come fatto con la precedente campagna dedicata alla capsule collection Rainbow che ha lanciato il messaggio “everybody type is welcome”. La SS22 dibynon è dedicata esclusivamente al beachwear femminile ma prevede anche una collezione ...

