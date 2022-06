Ultime Notizie – Ucraina, attacchi d’artiglieria a Severodonetsk (Di sabato 25 giugno 2022) attacchi dell’artiglieria a Severodonetsk in Ucraina contro i siti degli stabilimenti Azot e Skloplastyk. A denunciarli è stato il governatore della regione Ucraina di Luhansk, Serhii Haidai, parlando di “distruzione ovunque”. Via Telegram fa sapere anche di attacchi aerei a Lysychansk e a Maloryazantsevo, dove è rimasta ferita una madre con due bambini di sei e dieci anni. MISSILI SU DIVERSE ZONE DEL PAESE – Gli ucraini denunciano un “massiccio attacco missilistico” contro la città di Mykolaiv. Attaccati – secondo Nataliia Humeniuk, portavoce del Comando Operativo Sud, in collegamento con i canali locali – l’infrastruttura del porto, quartieri residenziali, zone frequentate da civili. Sotto attacco anche la regione di Zhytomyr, dove un soldato ucraino è morto e un altro è rimasto ferito. Lo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022)dell’artiglieria aincontro i siti degli stabilimenti Azot e Skloplastyk. A denunciarli è stato il governatore della regionedi Luhansk, Serhii Haidai, parlando di “distruzione ovunque”. Via Telegram fa sapere anche diaerei a Lysychansk e a Maloryazantsevo, dove è rimasta ferita una madre con due bambini di sei e dieci anni. MISSILI SU DIVERSE ZONE DEL PAESE – Gli ucraini denunciano un “massiccio attacco missilistico” contro la città di Mykolaiv. Attaccati – secondo Nataliia Humeniuk, portavoce del Comando Operativo Sud, in collegamento con i canali locali – l’infrastruttura del porto, quartieri residenziali, zone frequentate da civili. Sotto attacco anche la regione di Zhytomyr, dove un soldato ucraino è morto e un altro è rimasto ferito. Lo ...

