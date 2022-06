Ultime Notizie Roma del 25-06-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio la redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina primo piano alcuni missili sono stati lanciati dalla Bielorussia in direzione della regione di confine rende noto l’esercito ucraino 48 missili russi Cruise di notte in tutta l’Ucraina che esclusivamente su obiettivi civili scrive su Twitter il consigliere del presidente zielinski il bilancio dei bambini uccisi dall’ inizio dell’ invasione russa in salita 339 reso noto l’ufficio del procuratore generale del paese i minori feriti sono almeno 611 circa 34700 i soldati russi uccisi dall’inizio delle invasioni se quando l’esercito di chi è il suo abbonamento sulle perdite subite finora da Mosca l’esercito ucraino indica che si registrano anche 217 caccia 184 elicotteri e 626 droni abbattuti Inoltre le ...