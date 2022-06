Spagna: Sánchez annuncia un piano anti - inflazione da 9 mld (Di sabato 25 giugno 2022) Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato un nuovo pacchetto di misure anti - inflazione che comporterà "uno sforzo straordinario per lo Stato" di nove miliardi di euro. Oltre all'estensione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Il premier spagnolo Pedrohato un nuovo pacchetto di misureche comporterà "uno sforzo straordinario per lo Stato" di nove miliardi di euro. Oltre all'estensione di ...

Spagna: Sánchez annuncia un piano anti - inflazione da 9 mld Sánchez ha inoltre confermato la riduzione dell'Iva sull'elettricità dal 10% al 5%. Tra le misure già in vigore c'è invece uno sconto di 20 centesimi di euro al litro sui carburanti. 25 giugno 2022