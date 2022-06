Show Paltrinieri e 4×100 mista | oro e record europeo ai Mondiali

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Chiusura col botto per l'Italnuoto aidi Budapest: due ori e un argento, 9 medaglie complessive che migliorano il bottinodi tre anni fa in Corea del Sud quando la spedizione azzurra si fermò a 8. Uno strepitoso Gregoriofrantuma ildei campionati e vince la medaglia d'oro nei 1500 stile libero: gara capolavoro del 27enne carpigiano che scappa via dall'inizio, semina gli avversari e non si ferma più. Fino a 100 metri dal traguardo anche ildel mondo del cinese Sun Yang (14'31?02) sembra poter cadere, ma l'azzurro per un pelo non riesce a completare la straordinaria impresa e ferma il cronometro dopo 14'32?80, che gli vale comunque anche il primato. Distanti l'americano Bobby Finke (14'36?70) e il tedesco ...