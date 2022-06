Salvini vuole una centrale nucleare a Milano: “La farei nel mio quartiere, a Baggio” (Di sabato 25 giugno 2022) “Fatela nella mia Milano la prima, nuova, grande, innovativa centrale nucleare, la voglio nel mio quartiere Baggio a Milano”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a Rapallo del convegno dei Giovani industriali. Lo scorso autunno era intervenuto sullo stesso argomento: “Una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c’è? Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città. L’Italia è l’unico Paese del G8 senza nucleare”. L’idea trova sponde in ambienti leghisti: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, aveva già espresso parere favorevole: “Dobbiamo avere il coraggio di spogliarci delle ideologie e di guardare la realtà. Il mondo cambia”. Idem per Letizia ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “Fatela nella miala prima, nuova, grande, innovativa, la voglio nel mio”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite a Rapallo del convegno dei Giovani industriali. Lo scorso autunno era intervenuto sullo stesso argomento: “Unain Lombardia? E che problema c’è? Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città. L’Italia è l’unico Paese del G8 senza”. L’idea trova sponde in ambienti leghisti: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, aveva già espresso parere favorevole: “Dobbiamo avere il coraggio di spogliarci delle ideologie e di guardare la realtà. Il mondo cambia”. Idem per Letizia ...

