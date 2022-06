Pubblicità

borghi_claudio : Intanto anche oggi Salvini deve passare la sua giornata nell'aula bunker di Palermo per aver fatto bene il suo lavo… - GiovaQuez : Salvini: 'Le Pen accusata di essere razzista ed euroscettica ha messo al centro il lavoro, la famiglia e la sicurez… - PallottaMassimo : @Storace @AlessiaMorani Anzi è tanto che non ci ha messo anche Salvini che a prescindere c’entra sempre .?????? - RotMandrea : si crea un emergenza per poi manipolare le menti della persone stesso meccanismo ds pubblico a privato e sempre lo… - Ninozzo63 : Quando si interagisce con persone che si dichiarano di destra qua sopra finisce sempre allo stesso modo. Appena non… -

Globalist.it

Altro che cittadinanze in regalo o corsie preferenziali, con l'Islamismo estremo e radicale servono solo controlli, prevenzione e repressione." Come al solito il 'garantista'solito ...Ma Pillon: 'L'aborto non è un diritto' - Anche Matteoprova a non calcare troppo la mano: '... La retromarcia della Corte Suprema 'dimostra che i diritti non stabiliti una volta per, non ... Salvini sempre più in basso: usa l’attentato di Oslo per attaccare la legge sulla cittadinanza Salvini pensa che si possa recuperare qualche consenso cavalcando in maniera becera xenofobia, islamofobia e ogni cosa che abbia il sapore di razzismo.Milano, 25 giu. (askanews) -"Nessuno dà più retta alle solite sparate di Salvini, così è costretto a spararle sempre più grosse, questa volta addirittura nucleari. Vista l'aria che tira in Lombardia, ...