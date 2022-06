Nuoto | Mondiali 2022 | Benedetta Pilato si tinge d’argento nei 50 rana! Oro a R?ta Meilutyt?

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) E’ arrivato un argento pernella Finale dei 50 rana aidi Budapest (Ungheria). La classe 2005 del Bel Paese replica di fatto lo stesso riscontro di tre anni fa a Gwangju (Corea del Sud) non andandosi a prendere un oro in cui tutti speravano, lei per prima. Con il crono di 29.80 la pugliese ha dovuto fare i conti con una partenza non perfetta, che invece è stata ottima da parte della rediviva lituana R?ta? (29.70). Lo stacco dal blocchetto, alla fine della fiera, ha fatto la differenza e per Benny non c’è stato modo di recuperare anche perché negli ultimi 15 metri anche la sua brillantezza è andata un po’ scemando, sintomo di una condizione non perfetta come aveva detto anche in avvicinamento a questo atto conclusivo. Tuttavia, è arrivata una medaglia mondiale che ...