Juve, si cerca la formula per Zaniolo: due le opzioni (Di sabato 25 giugno 2022) La Juve vuole Zaniolo e sta studiando una formula per convincere la Roma: due le strade dei bianconeri La Juve vuole Zaniolo e sta studiando una formula per convincere la Roma: due le strade dei bianconeri. La prima è quella di un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto a 30-40 più bonus. La seconda ipotesi che riporta Tuttosport è l’offerta con l’inserimento di contropartite: Demiral e Arthur potrebbero essere i sacrificabili nella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Lavuolee sta studiando unaper convincere la Roma: due le strade dei bianconeri Lavuolee sta studiando unaper convincere la Roma: due le strade dei bianconeri. La prima è quella di un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto a 30-40 più bonus. La seconda ipotesi che riporta Tuttosport è l’offerta con l’inserimento di contropartite: Demiral e Arthur potrebbero essere i sacrificabili nella trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Dzeko: il #Valencia pista fredda. La #Juve, che cerca un profilo così o come #Arnautovic, sullo sfondo nel caso in… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #Dybala, l'#Inter non molla. La #Juve rilancia per #Zaniolo ???? E #Ronaldo cerca squa… - GuruJuve : Il 'de Ligt non vuole rinnovare' è falso. Era proprio lui a chiedere 1-2 anni di permanenza, lo scrissi in tempi n… - ZonaBianconeri : RT @MassiRiverso: #Neymar chiama la #Juve. Cosa si sono detti? #Ronaldo cerca moglie lontano da #Manchester? Le ultime su #DeLigt Ligt T… - MaxStrazze : Milan Botman va al Newcastle 'Milan ha abbandonato pista Botman' Juve, Di Maria cerca altro 'JUVE abbandona Di Mar… -