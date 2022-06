Insigne a Toronto | tifosi in festa a Little Italy | e spunta ' Un giorno all' improvviso'

Pubblicità

MLS : Benvenuti a Toronto, @Lor_Insigne. #TFCLive - S_K_MOORE : Benvenuto a Toronto Lorenzo Insigne ???? @FabrizioRomano @DiMarzio @TorontoFC - DiMarzio : #Toronto, le immagini dell'arrivo di #Insigne - infoitsport : Insigne a Toronto: “Sono felicissimo di essere qui” – il video della festa - areanapoliit : #Insigne mostra il panorama dalla sua casa di Toronto. Che differenza con Napoli! (VIDEO) -

è in festa per l'arrivo di Lorenzo. Dopo il bagno di folla all'aeroporto, l'ex attaccante del Napoli, accolto da cori e applausi e travolto dalla richiesta di selfie, è stato il ..., accoglienza da urlo a Little Italy Poi una volta giunto li, una super accoglienza lo ha atteso a Little Italy di, dove decine e decine di tifosi si sono radunati per ...Con il sorteggio del nuovo calendario di Serie A possiamo definire ufficialmente iniziata la nuova stagione calcistica con il Napoli ...Attraverso una storia pubblicata su Instagram il giocatore ex Napoli ha mostrato il panorama che si può godere dalla sua nuova abitazione.