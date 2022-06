Il “ribaltamento” della Roe vs Wade non è un golpe: l'America è cambiata (Di sabato 25 giugno 2022) Overturned, ribaltata. E’ la parola usata da tutti i media Americani per sintetizzare la sentenza della Corte suprema redatta dal giudice Samuel Alito e votata 5 a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) Overturned, ribaltata. E’ la parola usata da tutti i mediani per sintetizzare la sentenzaCorte suprema redatta dal giudice Samuel Alito e votata 5 a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

VedeleAngela : RT @FilSava: Il ribaltamento della #RoevWade da parte della Corte Suprema USA è uno storico passo in avanti verso una civiltà veramente uma… - GabrieleFerro17 : RT @Maedhros67: Avete visto quanta esultanza da parte della ferocia destra italiana per il ribaltamento della sentenza #RoeVsWade? No? Nem… - magub5 : RT @FilSava: Il ribaltamento della #RoevWade da parte della Corte Suprema USA è uno storico passo in avanti verso una civiltà veramente uma… - LeoVenez : Punto molto, molto importante. Le decisioni politiche non sono mai isolate dal contesto sociale in cui avvengono. I… - Mikepub1 : RT @FilSava: Il ribaltamento della #RoevWade da parte della Corte Suprema USA è uno storico passo in avanti verso una civiltà veramente uma… -