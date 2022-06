Giochi del Mediterraneo: la lotta e il karate in gara dal 26 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) Orano – L’Italia Team è a Orano, in Algeria, per la 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, capitanata da Luigi Busà, portabandiera azzurro insieme a Diana Bacosi. La competizione, nel suo complesso, comincia oggi con la pallanuoto e domani ci sarà la cerimonia di apertura. Il karate e la lotta debutteranno domenica 26 giugno. Nella lotta, la nazionale sarà composta da Ruben Marvice (60 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Ciro Russo (77 kg), Ignazio Sanfilippo (67 kg) e Samuele Varicelli (130 kg) per la greco romana; Dalma Caneva (68 kg), Morena De Vita (57 kg), Carmen Di Dio (53 kg), Elena Esposito (62 kg), Emanuela Liuzzi (50 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg) per la femminile; Aron Caneva (86 kg), Simone Iannattoni (97 kg), Jacopo Masotti (74 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Morris Studd ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Orano – L’Italia Team è a Orano, in Algeria, per la 19esima edizione deidel, capitanata da Luigi Busà, portabandiera azzurro insieme a Diana Bacosi. La competizione, nel suo complesso, comincia oggi con la pallanuoto e domani ci sarà la cerimonia di apertura. Ile ladebutteranno domenica 26. Nella, la nazionale sarà composta da Ruben Marvice (60 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Ciro Russo (77 kg), Ignazio Sanfilippo (67 kg) e Samuele Varicelli (130 kg) per la greco romana; Dalma Caneva (68 kg), Morena De Vita (57 kg), Carmen Di Dio (53 kg), Elena Esposito (62 kg), Emanuela Liuzzi (50 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg) per la femminile; Aron Caneva (86 kg), Simone Iannattoni (97 kg), Jacopo Masotti (74 kg), Colin John Realbuto (65 kg), Morris Studd ...

