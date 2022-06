Dovrebbe avere la ricarica a 125W il prossimo Motorola Edge 30 Ultra (Di sabato 25 giugno 2022) Il nuovo top di gamma Motorola Edge X30 Pro, che Dovrebbe chiamarsi Edge 30 Ultra per i mercati globali, con numero di modello XT2241-1, ha superato la certificazione 3C. È interessante notare che tale certificazione ha rivelato che un’eccezionale velocità di ricarica a 125W arriverà su questo telefono. Il famoso informatore Evan Blass ha rivelato le specifiche complete dello smartphone diverse settimane fa. Secondo il sito 3C, la nuova ammiraglia potrebbe essere accompagnata da un caricabatterie rapido via cavo a 125W con il numero di modello MC-1258. In precedenza, il Motorola Edge 30 Pro supportava la ricarica rapida a 68W. Si prevede, inoltre, che Edge 30 Ultra ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Il nuovo top di gammaX30 Pro, chechiamarsi30per i mercati globali, con numero di modello XT2241-1, ha superato la certificazione 3C. È interessante notare che tale certificazione ha rivelato che un’eccezionale velocità diarriverà su questo telefono. Il famoso informatore Evan Blass ha rivelato le specifiche complete dello smartphone diverse settimane fa. Secondo il sito 3C, la nuova ammiraglia potrebbe essere accompagnata da un caricabatterie rapido via cavo acon il numero di modello MC-1258. In precedenza, il30 Pro supportava larapida a 68W. Si prevede, inoltre, che30...

Pubblicità

borghi_claudio : @corezzimau @EmeiMarkus @KasperReloaded @OttoemezzoTW @marcotravaglio Eh già... infatti dimentica che tutto ciò è l… - il_sankarista : RT @coma_girl: Inutile ragionare sui rischi di un aborto illegale e sul fatto che l'accesso alla sanità pubblica per tutti è un diritto uni… - ghjsky : @stoca220 @Claudio36273303 @tancredifra Top! L’uomo non dovrebbe neanche avere diritto di dire una sola parola su u… - Frances85708051 : @KunGrax In Italia, siamo come sempre incapace di fare investimenti. Ogni squadra della serie A dovrebbe, tanto pe… - littlemixftlodo : RT @jensoohugs_: non solo, oserei aggiungere che anche qui purtroppo la chiesa ha più potere e influenza di quello che in teoria dovrebbe a… -