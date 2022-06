Bimbo di 3 anni muore investito | il colpevole linciato dalla folla | cos’è successo

(Di sabato 25 giugno 2022) Nella giornata di oggi, 25 Giugno 2022, è avvenuta una tragedia a Cavalleggeri d’Aosta, rione popolare nell’area Ovest di Napoli, zona Fuorigrotta. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Municipale, come riportato anche da Fanpage, un bambino di 3e la madre sono stati travolti da un’automobile fuori controllo mentre erano sul marciapiedi. Purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso. Un altro angelo, dopo la piccola Elena Del Pozzo, ci proteggerà dal l’alto. Cerchiamo di capire meglioa Napoli.Un bambino di tre, Christian Carezza, è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12.00 di oggi 25 Giugno 2022 in via Marco Polo, a Cavalleggeri d’Aosta, rione popolare nell’area Ovest di Napoli, zona Fuorigrotta. Sul posto sono intervenute ...

