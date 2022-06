Aka7even con “Toca” video sale sul trono dell’estate E virale diventa il duetto con Lda

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 giugno 2022) È destinato are uno dei tormentoni, o forse il tormentone-principe. Il lancio di “”, il nuovo singolo di Ake7even, ha avuto immediatamente un impatto forte. Feat Guè Pequeno, è un brano leggero, orecchiabile e soprattutto adatto alle serate in discoteca. Per il primato, deve vedersela con le due canzoni che stanno andando forte: “Nostalgia” di Blanco, che ha superato la cifra di quattro milioni di visualizzazioni in una ventina di giorni; e “Bandana” di Lda, che viaggia sugli stessi numeri se si considerano i numerosiche ci sono su YouTube per lo stesso brano.lancia “” e scatena i fan C’è da considerare che Aka e Lda sono molto amici. Infatti, L’autore della famosissima “Mi manchi”, vero nome Luca Marzano, ha concesso al fenomeno pop di ...