Usa | Zingaretti | ' terribile scelta Corte | mai abbassare guardia su diritti'

Pubblicità

Orso_Paffuto : [i fascisti che verranno] Un mio amico che come me usa il TPL mi ha detto - alle prossime elezioni voto fascio, ma… -

romah24.com

...Saudita e diventa il principale fornitore di petrolio della Cina a dispetto delle sanzioni die ...verso lo stato di calamità per la siccità. 'Dico a tutti, risparmiate l'acqua' Carica ...Perinvece 'il Pride è soprattutto un'esplosione di vita, di voglia di rapporto con gli ... A favore del Pride si è schierata anche l'ambasciatapresso la Santa Sede: 'Love si love', 'l'... Al mare più sicuri su tutto il litorale laziale grazie a un 112 che usa la geolocalizzazione - Metropoli Conferma quanto sia importante, sempre e in ogni luogo, non abbassare mai la guardia a difesa dei diritti delle donne #RoeVsWade #StatiUniti". Così Nicola Zingaretti su twitter.Il presidente della regione Nicola Zingaretti, tornato in città ieri per supportare la candidata del PD, non ha usato mezzi termini per promuovere la sua pupilla, già assessore… Leggi ...