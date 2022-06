Traffico Roma del 24-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale bloccata conclude la A1 firenze-tra Fianono e Ponzanono Soratte verso Firenze code Nella direzione opposta versoper i soliti curiosi tra Ponzanono e la diramazionenord è sempre sulla A1 nel trattoNapoli file per incidente tra svincolo A24 e Valmontone verso Napoli di conseguenza code per immettersi sulla A1 dalla diramazionesud e disagi per incidente anche sulla via Pontina code verso Latina da Castelno a Pomezia ed ancora file ma persiamo sempre sulla Pontina tra Tor de’ Cenci il raccordo anulare verso ...