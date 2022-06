Torino | novità sul futuro di Belotti | in Ligue 1!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 giugno 2022) Per un’entrata ipotetica in attacco, quella di Joao Pedro dal Cagliari, con il quale c’è un testa a testa con la Salernitana, c’è un’uscita che sa di addio, ovviamente, ma per il ruolo e per quello che ha vissuto in granata, rischia di far vacillare quei tifosi che ancora credevano ad una sua permanenza. Stiamo parlando della storia d’amore tra il, la quale sembrava già essere ad un punto morto.Calciomercato MonacoSecondo quanto riportato da Sportitalia e da Michele Criscitiello, il capitano del Toro sarebbe ormai ad un passo dal Monaco. Pronto a partire per il Principato, magari seguendo le orme di un altro italiano come Verratti, suo compagno di Nazionale. Il centravanti dell’Italia è in scadenza e la trattativa sembra ben avviata.