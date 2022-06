Serena Enardu sconvolta: “Si è presentato a casa per picchiare mio figlio” (Di venerdì 24 giugno 2022) Serena Enardu confida che le hanno consigliato di non parlarne sui social ma lei è sconvolta e supportata dalla sorella Elga racconta che una persona si è presentata a casa sua per picchiare il figlio. Tommaso è sconvolto almeno quanto lei ma chi è la persona di cui parla Serena Enardu. L’avvocato e altre persone che tengono a Serena le hanno suggerito di evitare di raccontare l’accaduto ma lei non ci riesce, è tale la rabbia che non ascolta e spiega tutto ai follower. “Una persona della quale non farò il nome per ovvi motivi, ma una persona squallida e violenta, un essere spregevole che è invisibile nella vita di mio figlio… si è presentata a casa per picchiarlo”. Inizia così il racconto dell’ex volto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 giugno 2022)confida che le hanno consigliato di non parlarne sui social ma lei èe supportata dalla sorella Elga racconta che una persona si è presentata asua peril. Tommaso è sconvolto almeno quanto lei ma chi è la persona di cui parla. L’avvocato e altre persone che tengono ale hanno suggerito di evitare di raccontare l’accaduto ma lei non ci riesce, è tale la rabbia che non ascolta e spiega tutto ai follower. “Una persona della quale non farò il nome per ovvi motivi, ma una persona squallida e violenta, un essere spregevole che è invisibile nella vita di mio… si è presentata aper picchiarlo”. Inizia così il racconto dell’ex volto ...

