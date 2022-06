Roma | spacciava cocaina fuori un negozio | prima l’arresto ora il Daspo urbano

(Di venerdì 24 giugno 2022)– Il 9 giugno scorso, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti nel quartiere San Giovanni, un 28enne italiano era stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto di Pubblica Sicurezza “San Giovanni”, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, i poliziotti avevano sorpreso lo spacciatore all’interno dell’area di parcheggio di un esercizio commerciale, nei pressi della Stazione FSTuscolana. L’uomo era stato trovato in possesso di circa 70 grammi disia sul corpo che a seguito di perquisizione domiciliare, oltre ad un tesoretto di 3.975 euro, incasso dell’attività criminosa. Il luogo in cui è avvenuto il fatto, si trova nelle immediate vicinanze di numerosi esercizi pubblici, infrastrutture ferroviarie e in prossimità di molteplici ...

