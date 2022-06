Ritiro Castel Di Sangro: c’è l’annuncio in diretta sulla prima avversaria, la data dell’amichevole (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio del precampionato azzurro e l’attesa per vedere la squadra e in particolare i nuovi acquisti sale sempre di più. Gli azzurri svolgeranno una prima fase di preparazione a Dimaro dal 9 al 19 luglio e poi si trasferiranno a Castel di Sangro dal 23 luglio fino al 6 agosto. Napoli (Getty Images)In particolare, proprio quest’oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso annunciando un’amichevole degli azzurri. Di seguito le sue parole: “Il 30 luglio si giocherà Napoli-Mallorca a Castel di Sangro. prima ce ne saranno almeno due. Nel complessivo le amichevoli che il Napoli farà in Abruzzo sono quattro. Per le amichevoli ci saranno 5-7mila presenze, ovviamente il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio del precampionato azzurro e l’attesa per vedere la squadra e in particolare i nuovi acquisti sale sempre di più. Gli azzurri svolgeranno unafase di preparazione a Dimaro dal 9 al 19 luglio e poi si trasferiranno adidal 23 luglio fino al 6 agosto. Napoli (Getty Images)In particolare, proprio quest’oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il sindaco didiAngelo Caruso annunciando un’amichevole degli azzurri. Di seguito le sue parole: “Il 30 luglio si giocherà Napoli-Mallorca adice ne saranno almeno due. Nel complessivo le amichevoli che il Napoli farà in Abruzzo sono quattro. Per le amichevoli ci saranno 5-7mila presenze, ovviamente il ...

