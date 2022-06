Parcheggio stadio Arechi, Cammarota annuncia che ora diffiderà il Consorzio (Di venerdì 24 giugno 2022) di Davide Gatto Saranno utilizzabili i parcheggi coperti adiacenti lo stadio Arechi per la prossima stagione calcistica a Salerno? Il Comune, attraverso la Commissione Trasparenza ha costituito una Task force per accelerare l’iter di consegna degli oramai famosi parcheggi del comparto 32 Arechi. Il Comparto “32”, animato dalla cooperativa 32 Arechi, oltre che la costruzione di civili abitazioni proprio tra lo stadio Arechi e il Porto Marina d’Arechi, era tenuto a realizzare come oneri di urbanizzazione un viale antistante i palazzi con un Parcheggio interrato lungo tutto il percorso tratteggiato dal viale. Il Consorzio, composto dai vari costruttori che hanno costruito i Palazzi, doveva ottemperare a questo che è un obbligo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 giugno 2022) di Davide Gatto Saranno utilizzabili i parcheggi coperti adiacenti loper la prossima stagione calcistica a Salerno? Il Comune, attraverso la Commissione Trasparenza ha costituito una Task force per accelerare l’iter di consegna degli oramai famosi parcheggi del comparto 32. Il Comparto “32”, animato dalla cooperativa 32, oltre che la costruzione di civili abitazioni proprio tra loe il Porto Marina d’, era tenuto a realizzare come oneri di urbanizzazione un viale antistante i palazzi con uninterrato lungo tutto il percorso tratteggiato dal viale. Il, composto dai vari costruttori che hanno costruito i Palazzi, doveva ottemperare a questo che è un obbligo ...

infoitcultura : Vasco, il parcheggio dello stadio quasi tutto per l’organizzazione - Masssimilianoo : L'A.C. Monza sta costruendo un parcheggio multipiano vicino allo stadio ?? - uunonismo : lo stadio a pietralata ululo parcheggio e ambulanze del pertini intasate nei giorni della partita, lo voglio - Noemi4719 : RT @sognatrice12_: fateme cantà pe' l'amici che ho lasciato ar parcheggio Dal parchetto a un tuo stadio ?? come piango con lui da sempre e… - _lighton_ : RT @sognatrice12_: fateme cantà pe' l'amici che ho lasciato ar parcheggio Dal parchetto a un tuo stadio ?? come piango con lui da sempre e… -