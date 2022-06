Nuova idea per la porta del Torino, è in uscita dal club di Serie A (Di venerdì 24 giugno 2022) Ivan Juric e la dirigenza granata stanno studiando come allestire il Torino che verrà. Una squadra che dovrà migliorare e vorrà riportare il Toro in palcoscenici che mancano ormai da molto tempo, da quasi otto anni, da quando Giampiero Ventura ed i suoi uomini espugnavano il San Mames contro l’Athletic Bilbao. Per farlo bisognerà cominciare dalla porta. Dragowski Calciomercato TorinoSecondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, le valutazioni si sono concentrate su due profili: uno è quello di Dragowski, numero uno della Fiorentina e reduce di una grandissima stagione, l’altro è quello di Gabriel, portiere che ha riconquistato la massima Serie quest’anno con il Lecce di Marco Baroni. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Ivan Juric e la dirigenza granata stanno studiando come allestire ilche verrà. Una squadra che dovrà migliorare e vorrà rire il Toro in palcoscenici che mancano ormai da molto tempo, da quasi otto anni, da quando Giampiero Ventura ed i suoi uomini espugnavano il San Mames contro l’Athletic Bilbao. Per farlo bisognerà cominciare dalla. Dragowski CalciomercatoSecondo quanto rito da GianlucaDiMarzio.com, le valutazioni si sono concentrate su due profili: uno è quello di Dragowski, numero uno della Fiorentina e reduce di una grandissima stagione, l’altro è quello di Gabriel, portiere che ha riconquistato la massimaquest’anno con il Lecce di Marco Baroni.

