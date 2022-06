Miretti interessa in Serie A (Di venerdì 24 giugno 2022) Miretti della Juventus verrà valutato attentamente nel corso del ritiro estivo. Il giocatore potrebbe rimanere, ma aperta l’ipotesi prestito Un buon finale di stagione quello di Fabio Miretti. Il centrocampista 18enne della Juventus si è visto lanciato nella mischia da Allegri durante le ultime partite di campionato, dimostrando di poter essere un ottimo giocatore. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 giugno 2022)della Juventus verrà valutato attentamente nel corso del ritiro estivo. Il giocatore potrebbe rimanere, ma aperta l’ipotesi prestito Un buon finale di stagione quello di Fabio. Il centrocampista 18enne della Juventus si è visto lanciato nella mischia da Allegri durante le ultime partite di campionato, dimostrando di poter essere un ottimo giocatore. Il L'articolo

Pubblicità

missvlahovic : @Forzasuccesso Ma Arthur parte davvero? Non lo so comunque a me non mi interessa alla fine mi piace Miretti r non m… - pokemonderba : non mi interessa un cazzo soldi non soldi, uno come miretti lo devi tenere in squadra e farlo crescere da noi -