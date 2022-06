(Di venerdì 24 giugno 2022) Ieri l’agente di Nizolòha incontrato Tiago Pinto per discutere del rinnovo con la. Ilscrive che la fumata è grigia. “(per ora) resta: non ci sono all’orizzonte offerte da 60 milioni che possano convincere i Friedkin a cederlo. In futuro si vedrà”. “Il motivo del contendere sono le cifre:vorrebbe essere al centro del progetto ed equiparato a chi nella rosa guadagna 6 milioni (Pellegrini e Abraham), lalo reputa un elemento di fascia media da 3,5/4 a stagione. Una valutazione dovuta esclusivamente al campionato passato, segnato da alti e bassi e da ottime prestazioni alternate ad altre discutibili”. Se ne riparlerà a settembre. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, che però, al momento, sembra lontana. “Difficile, perché il ...

Pubblicità

napolista : Messaggero: la Roma chiede troppo per cedere Zaniolo, Milan e Juve si defilano Fumata grigia sul rinnovo. Nicolò v… - forzaroma : Roma, su #Zaniolo c’è anche l’Hoffenheim ma Nicolò vuole restare in Italia #calciomercatoroma - infoitsport : Il Messaggero: 'Tra Nicolò Zaniolo e la Roma è fumata grigia' - forzaroma : Tra Zaniolo e la Roma è fumata grigia #ASRoma #Calciomercato - CalcioOggi : Zaniolo si riapre: prove di dialogo tra Nicolò e la Roma - -

ilmessaggero.it

Lavori in corso, ora è ufficiale. Lo stesso presidente Lotito non si nasconde davanti al Museo Storico dei Granatieri a: 'Abbiamo avuto un periodo di assestamento con una nuova guida tecnica, ma ora stiamo costruendo una squadra che possa competere alla pari con tutti'. Ritornello che Sarri aveva già ascoltato in ...Il motivo del contendere sono le cifre: Zaniolo vorrebbe essere al centro del progetto ed equiparato a chi nella rosa guadagna 6 milioni (Pellegrini e Abraham), lalo reputa un elemento di ... Roma, si innamora di prostituta 28 anni più giovane, lei lo lascia e lui minaccia i clienti: pensionato accusa Via Gregorio VII. Un emozionato novello sposo avverte i condomini del palazzo di aver organizzato una serenata per la futura moglie: «Stasera, dalle 20.30 alle 21, si svolgerà ...«Ho paura di incontrarlo di nuovo sull'autobus, ho dovuto anche rinunciare a un esame perché non ero serena». Una 14enne di Rocca Priora racconta la disavventura che ...