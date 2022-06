Ma è solo per promuovere il suo olio anticrespo (Di venerdì 24 giugno 2022) Jennifer Aniston promuove l’ultimo prodotto della sua linea haircare Lolavie con una nuova acconciatura che profuma di vacanze al mare. Un po’ riccia e un po’ spettinata ad arte (dal suo parrucchiere Chris McMillan) e in una tinta bionda ultra moderna. Colore capelli 2022, le tendenze dai saloni guarda le foto Estate 2022: Jennifer Aniston rilancia le California waves Dopo una lunga stagione di impegni sul set con il suo The Mornig Show, la star di Friends decide di rilassarsi con un nuovo cut che sa di vita in spiaggia e spirito leggero. Lo rivela sui social il suo parrucchiere e BFF di una vita Chris ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Jennifer Aniston promuove l’ultimo prodotto della sua linea haircare Lolavie con una nuova acconciatura che profuma di vacanze al mare. Un po’ riccia e un po’ spettinata ad arte (dal suo parrucchiere Chris McMillan) e in una tinta bionda ultra moderna. Colore capelli 2022, le tendenze dai saloni guarda le foto Estate 2022: Jennifer Aniston rilancia le California waves Dopo una lunga stagione di impegni sul set con il suo The Mornig Show, la star di Friends decide di rilassarsi con un nuovo cut che sa di vita in spiaggia e spirito leggero. Lo rivela sui social il suo parrucchiere e BFF di una vita Chris ...

Pubblicità

acmilan : ?? Best Assist of the Season: Quarter-final ?? One last spot in the semis left; who’s it gonna be, the Captain or… - AngeloCiocca : È iniziato il countdown della grande sete: solo 10 giorni di riserve, poi lo stop. Ora, invece di focalizzarci su i… - Podolyak_M : Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di @luigidimaio – un leader che com… - Ficedula_Ch : Solo 2100 coppie di Tortora selvatica rimangono in UK. In Ticino @SVS_BirdLife e @Ficedula_Ch si impegnano per la c… - LordGalurd : RT @errico_erika: Gassmann mi ha bloccata solo perché gli ho chiesto se era già pronto per contare quante docce fanno i vicini. -