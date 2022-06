Lo Ius Scholae torna in aula, ma la strada per l’approvazione è lunga e in salita (Di venerdì 24 giugno 2022) Tante belle parole, visto che ricorreva la giornata mondiale del rifugiato e una mezza promessa. Venerdì 24 giugno, nell’aula di Montecitorio doveva approdare lo Ius Scholae, il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati che hanno completato almeno un ciclo di studi primari. Poi il rinvio a mercoledì 29, dopo il caos in Commissione Istruzione, con il capogruppo di Fratelli d’Italia Federico Mollicone che ha perso completamente le staffe e ha accusato: “È stata imposta la votazione a parere favorevole”. Ad annunciare l’atteso ritorno alla discussione del provvedimento era stato il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli, dove ha partecipato alla passeggiata interculturale proprio in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, lo scorso 20 giugno. “È un provvedimento di assoluta civiltà – spiegava Fico in merito allo ius ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Tante belle parole, visto che ricorreva la giornata mondiale del rifugiato e una mezza promessa. Venerdì 24 giugno, nell’di Montecitorio doveva approdare lo Ius, il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati che hanno completato almeno un ciclo di studi primari. Poi il rinvio a mercoledì 29, dopo il caos in Commissione Istruzione, con il capogruppo di Fratelli d’Italia Federico Mollicone che ha perso completamente le staffe e ha accusato: “È stata imposta la votazione a parere favorevole”. Ad annunciare l’atteso ritorno alla discussione del provvedimento era stato il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli, dove ha partecipato alla passeggiata interculturale proprio in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, lo scorso 20 giugno. “È un provvedimento di assoluta civiltà – spiegava Fico in merito allo ius ...

