"Letta molla Conte e sceglie Di Maio. Insieme come il partito di Draghi" (Di venerdì 24 giugno 2022) "I 5 Stelle erano finiti anche prima e la scissione di Di Maio è stata la ciliegina sulla torta". E' netta l'analisi di Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e filosofo, intervistato da Affaritaliani.it. "Magari elettoralmente, essendoci un'inerzia pazzesca, i 5 Stelle possono ancora valere il 2-3% ma... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 giugno 2022) "I 5 Stelle erano finiti anche prima e la scissione di Diè stata la ciliegina sulla torta". E' netta l'analisi di Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e filosofo, intervistato da Affaritaliani.it. "Magari elettoralmente, essendoci un'inerzia pazzesca, i 5 Stelle possono ancora valere il 2-3% ma... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

cgregorio52 : RT @smalltalkish: Condivido ogni virgola. Ma Letta non molla, vuole allearsi con questi disgraziati.... - smalltalkish : Condivido ogni virgola. Ma Letta non molla, vuole allearsi con questi disgraziati.... - Giorgio22613513 : @EnricoLetta Allora molla i 5 stelle. NO VAX ;NO TAV; NO RIGAS. Cosa ci vuole a restituire un faffa a questi incomp… - Affaritaliani : Cacciari: 'Letta molla Conte per Di Maio. Al voto come il partito di Draghi' - Zone1543 : @ninabecks1 ameba ? Se zingaretti un sughero che galleggia (cit. Concita De Gregorio) per il #pretonzolo letta ' u… -