La Casa di Carta – Corea: in una parola, imparagonabile (Di venerdì 24 giugno 2022) Ormai disponibile su Netflix il remake Coreano de “La Casa di Carta”. Ambientata in una Corea ucronica e unita, gli unici aspetti in comune sono (ma di lontano!) la premessa della rapina alla Zecca, i nomi dei personaggi, le tute rosse. La serie si lascia apprezzare, e sarà indubbiamente gradita ai fan della serie originale di Alex Pina, a patto che la considerino come “cosa a sé”. Più violenta dell’originale, chi ha amato Squid Game adorerà questa versione più sanguinolenta, quasi splatter, del successo spagnolo. Nella serie, le star, già conosciute in occidente, di Lost, Old Boy e Squid Game. La Casa di Carta, Corea: lo stesso impianto strutturale ma un tono più cupo e violento Un frame della serie. Chi ha già visto l’originale spagnolo sa bene cosa sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Ormai disponibile su Netflix il remakeno de “Ladi”. Ambientata in unaucronica e unita, gli unici aspetti in comune sono (ma di lontano!) la premessa della rapina alla Zecca, i nomi dei personaggi, le tute rosse. La serie si lascia apprezzare, e sarà indubbiamente gradita ai fan della serie originale di Alex Pina, a patto che la considerino come “cosa a sé”. Più violenta dell’originale, chi ha amato Squid Game adorerà questa versione più sanguinolenta, quasi splatter, del successo spagnolo. Nella serie, le star, già conosciute in occidente, di Lost, Old Boy e Squid Game. Ladi: lo stesso impianto strutturale ma un tono più cupo e violento Un frame della serie. Chi ha già visto l’originale spagnolo sa bene cosa sta ...

Pubblicità

NetflixIT : La rapina del secolo... da una nuova prospettiva. La Casa di Carta: Corea è ora disponibile. - Defence1ess_ : RT @_ltflower: ma la gente incazzata per la casa di carta corea??? con skam nessuno ha rotto il cazzo facendo 350 versioni per nazione ma o… - Defence1ess_ : RT @thvchx: ma quelli che commentano la casa di carta corea con “made in china” lo sanno che, oltre a non far ridere, non sanno neanche la… - jabithakins : aspettando gli edit plot twist della versione corea con quella originale della casa di carta - Defence1ess_ : Parlando della casa di carta .. Tokyo mi starà pure sul cazzo in questa versione? Lo scopriremmo presto -