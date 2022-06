In Italia aumentano i centenari: sono più di 17mila (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo i dati elaborati dall'Istat, dal 2009 al 2021 le persone dai 100 anni di età in su sono passate da 10 mila a 17 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo i dati elaborati dall'Istat, dal 2009 al 2021 le persone dai 100 anni di età in supassate da 10 mila a 17 ...

Pubblicità

BignamiBignami : RT @lauranaka: #gas russo: la #Germania trema, l'Italia pure. Il ministro tedesco Habeck lancia allarme 'Lehman Moment' per tutta l'#Europa… - acdxer : RT @lauranaka: #gas russo: la #Germania trema, l'Italia pure. Il ministro tedesco Habeck lancia allarme 'Lehman Moment' per tutta l'#Europa… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: #gas russo: la #Germania trema, l'Italia pure. Il ministro tedesco Habeck lancia allarme 'Lehman Moment' per tutta l'#Europa… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #gas russo: la #Germania trema, l'Italia pure. Il ministro tedesco Habeck lancia allarme 'Lehman Moment' per tutta l'#Europa… - sulsitodisimone : RT @Antonio_Caramia: @AnnDePa @WRicciardi Questa è musica per le mie orecchie. Il problema è che in Italia vige l'approccio contrario: più… -