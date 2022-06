Grande Fratello Vip 7: tutta la verità sui nomi in lizza (Di venerdì 24 giugno 2022) In attesa della prossima edizione del Grande Fratello Vip 7, sul web sono stati accostati al reality show condotto da Alfonso Signorini moltissimi nomi. Stando a quanto riportato dal portale The Pipol Tv, si tratta solo ed esclusivamente di fake news. Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Tutti i nomi in lizza Stando ai rumor presenti sul web, Gemma Galgani avrebbe detto addio a Uomini e Donne per entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra le ultime news circolate, insieme alla dama piemontese avrebbe dovuto varcare la “porta rossa” anche il suo ex storico Giorgio Manetti. Tra gli opinionisti mormorati si parlava di Morgan, Amanda Lear o del ritorno in Italia di Heather Parisi per commentare il percorso dei “vipponi”. Il nome di Katia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) In attesa della prossima edizione delVip 7, sul web sono stati accostati al reality show condotto da Alfonso Signorini moltissimi. Stando a quanto riportato dal portale The Pipol Tv, si tratta solo ed esclusivamente di fake news. Potrebbe interessarti: Quando inizia ilVip 7? Tutti iinStando ai rumor presenti sul web, Gemma Galgani avrebbe detto addio a Uomini e Donne per entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra le ultime news circolate, insieme alla dama piemontese avrebbe dovuto varcare la “porta rossa” anche il suo ex storico Giorgio Manetti. Tra gli opinionisti mormorati si parlava di Morgan, Amanda Lear o del ritorno in Italia di Heather Parisi per commentare il percorso dei “vipponi”. Il nome di Katia ...

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Pierre63300936 : RT @AnnaMDiGennaro: PERDITA INSOPPORTABILE Chi di noi ha il coraggio di lasciare l’abbondanza per cercare l’uno che si è perduto? Signore… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 7: tutta la verità sui nomi in lizza #gfvip #gfvip7 - Jacknero62 : @Rogpiton @DeGeer3891 da ragazzo usavo i panni smessi dal fratello grande o dai cugini.. niente vacanze.. niente p… - zazoomblog : Opinionisti Grande Fratello Vip il nome bomba che da “rifiutato”: “Non mi interessa…” - #Opinionisti #Grande… -