Giorgi-Ostapenko in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2022 (Di venerdì 24 giugno 2022) Camila Giorgi se la vedrà contro Jelena Ostapenko nel penultimo atto del torneo Wta 500 di Eastbourne 2022. L’azzurra, battendo in due facili set la lucky loser bulgara Tomova, ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la semifinale del Rothesay International. La speranza è che possa andare in maniera diversa rispetto alla scorsa edizione, quando fu costretta al ritiro nel finale di primo set contro l’estone Kontaveit. Adesso per lei ci sarà un’avversaria che, come lei, ama molto accelerare e conquistare il punto in pochi colpi. La lettone deve ancora perdere un set nella manifestazione. Dopo un inizio di stagione molto positivo culminato con il titolo a Dubai e le semifinali a Doha e San Pietroburgo, sta cercando nuovamente di darsi una scossa dopo un ultimo periodo non positivo. Il computo dei precedenti con ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Camilase la vedrà contro Jelenanel penultimo atto del torneo Wta 500 di. L’azzurra, battendo in due facili set la lucky loser bulgara Tomova, ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la semifinale del Rothesay International. La speranza è che possa andare in maniera diversa rispetto alla scorsa edizione, quando fu costretta al ritiro nel finale di primo set contro l’estone Kontaveit. Adesso per lei ci sarà un’avversaria che, come lei, ama molto accelerare e conquistare il punto in pochi colpi. La lettone deve ancora perdere un set nella manifestazione. Dopo un inizio di stagione molto positivo culminato con il titolo a Dubai e le semifinali a Doha e San Pietroburgo, sta cercando nuovamente di darsi una scossa dopo un ultimo periodo non positivo. Il computo dei precedenti con ...

Pubblicità

lascolomba : RT @WeAreTennisITA: Giorgi vola in semifinale a Eastbourne ?? Batte in scioltezza Tomova per 6-2 6-1. Sfiderà per un posto in finale la vinc… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Semifinale di grandissimo spessore a Eastbourne [15] Beatriz Maia vs [14] Petra Kvitova [8] Jelena Ostapenko vs [12]… - paoloangeloRF : @Barbaga3Gaetano Grazie altrettanto a lei alle14 circa semifinale #EastbourneTennis #Ostapenko #giorgi su @SuperTennisTv - matchpoint55 : RT @LorenzoAndreol4: E alloraaaaaaaaaa!!! Camila #Giorgi in semifinale ad Eastbourne dopo il netto 62 61 alla bulgara Tomova! Prima semfina… - OgreTurtle : RT @CamiGiorgi_fan: Eastboune - OOP venerdi 24 giugno Jelena Ostapenko(8) vs Camila Giorgi(12) Secondo match del centre court #TeamCamila #… -