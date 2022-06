Fontanamare, trascinano uno squalo a riva per farsi i selfie | VIDEO (Di venerdì 24 giugno 2022) Tre uomini che escono dall’acqua trascinando un piccolo esemplare di squalo che era rimasto in balia della bassa marea. È accaduto qualche giorno fa sulla spiaggia di Fontanamare, una delle località balneari più frequentate della costa Sud-Ovest della Sardegna. E lì, a pochi chilometri da Iglesias, è stato girato quel filmato che ha provocato forte indignazione. Perché dopo aver portato la piccola verdesca sul bagnasciuga, moltissime persone sono accorse per scattare e scattarsi fotografie insieme a quell’animale in evidente difficoltà fuori dalle acque marine. Fontanamare, trascinano uno squalo a riva per farsi i selfie Il filmato è stato pubblicato, per la prima volta, sul portale CagliariPad. Lì è stato spiegato che quello squaletto, una verdesca, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Tre uomini che escono dall’acqua trascinando un piccolo esemplare diche era rimasto in balia della bassa marea. È accaduto qualche giorno fa sulla spiaggia di, una delle località balneari più frequentate della costa Sud-Ovest della Sardegna. E lì, a pochi chilometri da Iglesias, è stato girato quel filmato che ha provocato forte indignazione. Perché dopo aver portato la piccola verdesca sul bagnasciuga, moltissime persone sono accorse per scattare e scattarsi fotografie insieme a quell’animale in evidente difficoltà fuori dalle acque marine.unoperIl filmato è stato pubblicato, per la prima volta, sul portale CagliariPad. Lì è stato spiegato che quello squaletto, una verdesca, ...

