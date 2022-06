Fabio Capello: “Dybala con Lukaku e Lautaro? Giocavo con Totti, Montella e Batistuta” (Di venerdì 24 giugno 2022) A due mesi dall’inizio della Serie A, con il calciomercato nel vivo, Fabio Capello dice la sua sui principali affari. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex allenatore di Milan e Roma parte dal ritorno di Lukaku che sembra ormai cosa fatta: “Quando un giocatore è stato bene in un posto, si è esaltato tanto da esser pagato 115 milioni dal Chelsea e chiede di tornare è molto positivo. Vuole far vedere, c’è della rabbia, della rivincita per non essere stato apprezzato – spiega – In Italia non sappiamo difendere, non abbiamo gente in grado di fermarlo: è strabordante. L’Inter è la più attrezzata, credo sia la candidata, ma aspettiamo, il mercato non è finito”, ha detto Capello. All’Inter può finire anche Dybala: “Hanno già una struttura di squadra, un po’ si stanno fermando, forse gli è venuto ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) A due mesi dall’inizio della Serie A, con il calciomercato nel vivo,dice la sua sui principali affari. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex allenatore di Milan e Roma parte dal ritorno diche sembra ormai cosa fatta: “Quando un giocatore è stato bene in un posto, si è esaltato tanto da esser pagato 115 milioni dal Chelsea e chiede di tornare è molto positivo. Vuole far vedere, c’è della rabbia, della rivincita per non essere stato apprezzato – spiega – In Italia non sappiamo difendere, non abbiamo gente in grado di fermarlo: è strabordante. L’Inter è la più attrezzata, credo sia la candidata, ma aspettiamo, il mercato non è finito”, ha detto. All’Inter può finire anche: “Hanno già una struttura di squadra, un po’ si stanno fermando, forse gli è venuto ...

