Calciomercato Inter | rebus in attacco fra arrivi e partenze | la situazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 giugno 2022) In questo avvio di mercato gli occhi dell’sono puntati soprattutto al reparto offensivo. È qui che Marotta deve risolvere unmolto complicato fra cessioni,probabili e complicate trattative da sbloccare. Se, infatti, Lukaku sembra ormai sicuro, di Dybala si dice, invece, stia trattando con il Milan. Intanto, mentre Correa è già alla porta, Lautaro sembra essere ancora considerato incedibile e Dzeko, Sanchez e Pinamonti continuano a guardarsi intorno per giocarsi la stagione 2022/2023 da protagonisti. Ecco le ultime daldell’, ladi Lukaku e Dybala Come detto, il ritorno del belga in nerazzurro è cosa fatta. Accordo trovato sia con il Chelsea (8 milioni + bonus per il prestito ...