Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,39% (Di venerdì 24 giugno 2022) Avvio in cauto rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib in apertura si porta a 21.699 punti (+0,39%). Tra i titoli subito sugli scudi Prysmian (+2,4%) e Italgas (+2,08%). Continua a sprofondare ...

