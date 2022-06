Arrivo a pari punti? Tornano gli spareggi: deciderebbero scudetto e retrocessioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Tornano gli spareggi. La novità di campo, proposta dalla Lega Serie A lo scorso 7 giugno e ancora da ratificare da parte della Figc, è il ritorno della sfida diretta per lo scudetto e retrocessione, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022)gli. La novità di campo, proposta dalla Lega Serie A lo scorso 7 giugno e ancora da ratificare da parte della Figc, è il ritorno della sfida diretta per loe retrocessione, ...

Pubblicità

sportli26181512 : Arrivo a pari punti? Tornano gli spareggi: deciderebbero scudetto e retrocessioni: Arrivo a pari punti? Tornano gli… - CucchiRiccardo : @Martino_Got @dochoom Ma è prevista solo in caso di arrivo a pari punti... - CucchiRiccardo : @LucianoDavite È previsto in caso di arrivo alla pari. Niente classifica avulsa ma spareggio. - NorbertoZapparo : @FBiasin Hai dimenticato la Marottata. “Spareggio in caso di arrivo a pari punti tra le prime due” - altedeschillaci : @CucchiRiccardo In caso di arrivo a pari punti è senza ombra di dubbio un finale più spettacolare, ma in un campion… -