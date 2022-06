"Arriverà al 20%?", "Evviva". Caracciolo gongola per Berlusconi e spiazza Lilli Gruber (Di venerdì 24 giugno 2022) Draghi dopo Draghi? Intanto c'è Silvio Berlusconi: “Evviva”. A Otto e Mezzo, il talkshow di La7, giovedì 23 giugno, la conduttrice Lilli Gruber ha domandato ai suoi ospiti chi sarà il premier in grado di gestire la grave crisi economico-sociale dopo le elezioni politiche, insomma chi avrà il coraggio di accollarsi tutte “queste patate bollenti”. Il manager Franco Bernabè ha fatto un lungo preambolo per arrivare a dire che probabilmente il presidente del Consiglio sarà sempre Mario Draghi: “Non ne ha nessuna voglia, ma serve una figura in grado di gestire problemi di enorme complessità”. Così Gruber ha ricordato che in serata Silvio Berlusconi, 85 anni, ha annunciato una nuova discesa in campo in grado di portare Forza Italia al 20% nei prossimi mesi e Lucio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Draghi dopo Draghi? Intanto c'è Silvio: “”. A Otto e Mezzo, il talkshow di La7, giovedì 23 giugno, la conduttriceha domandato ai suoi ospiti chi sarà il premier in grado di gestire la grave crisi economico-sociale dopo le elezioni politiche, insomma chi avrà il coraggio di accollarsi tutte “queste patate bollenti”. Il manager Franco Bernabè ha fatto un lungo preambolo per arrivare a dire che probabilmente il presidente del Consiglio sarà sempre Mario Draghi: “Non ne ha nessuna voglia, ma serve una figura in grado di gestire problemi di enorme complessità”. Cosìha ricordato che in serata Silvio, 85 anni, ha annunciato una nuova discesa in campo in grado di portare Forza Italia alnei prossimi mesi e Lucio ...

Pubblicità

tempoweb : 'Arriverà al 20%?', 'Evviva' #Caracciolo gongola per #Berlusconi e spiazza Lilli Gruber #ottoemezzo #forzaitalia… - Marc_OTSS : @elidacomasio Sì, il premio Nobel per la medicina, cosa alla quale tu non arriverà mai neanche in 20 vite !!! - La7tv : #ottoemezzo L'ironia di Lucio Caracciolo dopo che Lilli Gruber ha annunciato l'intenzione di #Berlusconi di tornare… - MatteoCampbells : Un esempio? La Gazzetta stamattina diceva che ormai Di Maria era cosa fatta, dopo 20 articoli e dopo averlo inserit… - GiovaValentini : Aiuto! Berlusconi annuncia che fra otto mesi, alle prossime elezioni politiche, Forza Italia arriverà al 20%. Si salvi chi può! -