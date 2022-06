Zuppa di Porro 23 giugno 2022

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 giugno 2022)di. Conitnua la farsa degli “Insiemisti”, la pattuglia di Dimaio che viene presa sul serio, come se fosse la scissionwe di Livorno. Il Foglio, tra loro, adesso hanno deciso di comunicare solo con Stampa e Tv perchè vogliono i moderati. Senaldi trattano il simbolo con Tabacci. Grillo da pavido scompare quando serve. Conte vota per il governo. Che bella classe dirigente. Il gas arrivano aiuti governo per questo trimestre, per il Sole chiude centrali idroelettriche. Sallusti da leggere sull’ipocrisia dell’acqua gratis, e sulla favola che tutto dipenda dal riscaldamento climatico. Maddeche: riparate i tubi. Quotidiano nazionale fotone ndi prima. I gay di bologna non vogliono i poliziotti gay. Quest non sono manifestazioni per i dirtitti, e mai come quelli nelle forse dell’ordine dovrebbero essere rivendicati, ma baracconate de ...