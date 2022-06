WTA Eastbourne 2022: Camila Giorgi spazza via la bulgara Tomova e conquista la semifinale (Di giovedì 23 giugno 2022) Semplicemente dominante. Camila Giorgi è un rullo compressore ed in poco più di un’ora di gioco supera in due set la bulgara Viktoriya Tomova e si qualifica per la semifinale del torneo WTA di Eastbourne. Una partita a senso unico, con l’azzurra che si è imposta nettamente con il punteggio di 6-2 6-1. L’erba britannica porta bene alla marchigiana, alla sua seconda semifinale consecutiva ad Eastbourne, la ventesima della carriera nel circuito e soprattutto Camila va a caccia della sua prima finale in WTA 500. Una versione eccellente di Giorgi, che ha ottenuto l’82% dei punti con la prima di servizio, mettendo a segno anche cinque ace. Solo due le palle break concesse dalla marchigiana, mentre Tomova ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Semplicemente dominante.è un rullo compressore ed in poco più di un’ora di gioco supera in due set laViktoriyae si qualifica per ladel torneo WTA di. Una partita a senso unico, con l’azzurra che si è imposta nettamente con il punteggio di 6-2 6-1. L’erba britannica porta bene alla marchigiana, alla sua secondaconsecutiva ad, la ventesima della carriera nel circuito e soprattuttova a caccia della sua prima finale in WTA 500. Una versione eccellente di, che ha ottenuto l’82% dei punti con la prima di servizio, mettendo a segno anche cinque ace. Solo due le palle break concesse dalla marchigiana, mentreha ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Mugu… - Eurosport_IT : CAMILA AGLI OTTAVI! ???????? Inizia bene l'avventura della Giorgi sull'erba di Eastbourne: l'azzurra batte in 2 set la… - oktennis : Camila Giorgi ???? è in semifinale a Eastbourne per il secondo anno consecutivo. Dopo aver eliminato Muguruza, lei qu… - SkySport : WTA Eastbourne, Camila Giorgi in semifinale: sconfitta la bulgara Tomova in 2 set #SkySport #SkyTennis… - Tennis_Ita : WTA Eastbourne, Camila Giorgi liquida in scioltezza Tomova e vola in semifinale -