Tagli al gas russo, il Cremlino: «Nessun doppio gioco. Solo un problema di manutenzione» (Di giovedì 23 giugno 2022) Nessuna agenda nascosta dietro la riduzione delle forniture di gas che attraversano il Nord Stream. O almeno, questa è la versione ufficiale del Cremlino. La Russia continua a ribadire che i Tagli al gas russo non fanno parte di alcun piano provocatorio o «doppio gioco», ma sono da ricondurre esclusivamente a problemi di manutenzione tecnica. A dichiararlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. «Le nostre controparti tedesche sono ben consapevoli di tutti i cicli tecnologici di manutenzione del gasdotto, lo sanno bene. Funziona correttamente e perfettamente da molti anni. È strano trascinare la politica in ogni cosa», ha detto, precisando che Mosca «rispetta rigorosamente i suoi impegni di fornitura di risorse ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022)a agenda nascosta dietro la riduzione delle forniture di gas che attraversano il Nord Stream. O almeno, questa è la versione ufficiale del. La Russia continua a ribadire che ial gasnon fanno parte di alcun piano provocatorio o «», ma sono da ricondurre esclusivamente a problemi ditecnica. A dichiararlo è il portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass. «Le nostre controparti tedesche sono ben consapevoli di tutti i cicli tecnologici didel gasdotto, lo sanno bene. Funziona correttamente e perfettamente da molti anni. È strano trascinare la politica in ogni cosa», ha detto, precisando che Mosca «rispetta rigorosamente i suoi impegni di fornitura di risorse ...

