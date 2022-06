Schiaffi e colpi di mazza da baseball sull'auto: tentata estorsione per 1.000 euro, due arresti a Civitanova. Trovata cocaina (Di giovedì 23 giugno 2022) Civitanova Schiaffi e colpi di mazza da baseball per ottenere 1.000 euro: tentata estorsione e violazione di domicilio aggravata in concorso , due arresti . I carabinieri della Compagnia di Civitanova ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 giugno 2022)didaper ottenere 1.000e violazione di domicilio aggravata in concorso , due. I carabinieri della Compagnia di...

Pubblicità

ilcjanpete1 : @fratotolo2 Francesca...io avevo fatto un calcolo....50 conducenti tra schiaffi e calci minimo 150 colpi in totale... Era più semplice - Gianfra58 : Dopo due colpi di stato in tre anni, l’attacco frontale alla Magistratura e gli schiaffi al pensiero critico e diss… - Jesus66253584 : Io sono per l'educazione senza punizioni corporali, perchè credo che stai comunque dicendo ok, si può fare, nella v… -