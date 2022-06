Ringiovanire di 5 anni in pochi secondi? Il segreto è nelle sopracciglia!

Leggi su chedonna

(Di giovedì 23 giugno 2022) Qual è il colore giusto per le nostre sopracciglia? Ovviamente quello naturale, ma spesso le tingiamo: ecco come scegliere correttamente il colore per l’estate. Le sopracciglia sono un elemento importantissimo per l’espressività del nostro viso. Questo significa che la forma e il colore delle sopracciglia influenzano in maniera molto profonda l’aspetto generale del nostro viso. Chi ha le sopracciglia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it