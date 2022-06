Netflix in lutto | tragedia nel cast della serie tv | morti due attori

Leggi su chenews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Unaquella che ha colpito ildi unatv di, dove duehanno perso la vita in un drammatico incidente in Messico. La notizia ha sconvolto i fan. Negli ultimi giorni una notizia ha lasciato senza parole milioni di persone in tutto il mondo che hanno appreso unache è avvenuta nel paese sudamericano. Due, che si trovavano in una località messicana, sonoin un incidente che ha visto anche sei feriti. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo e chi è stato coinvolto. fonte foto: AdobeStockDuetv prodotta dasono stati trovati senza vita, mentre altri sei membri del ...