Nel 2021 sono triplicati i sequestri delle droghe dello stupro In crescita lo «spaccio digitale» È record anche per la cocaina

Nel 2021 sono triplicati i sequestri di Gbl (90 litri) e di Ghb (5 litri), sostanze liquide note anche come droga dello stupro per il loro potente effetto sedativo, spacciati principalmente attraverso siti di vendita online. Internet, infatti, è diventato un contesto particolarmente funzionale allo sviluppo di attività di spaccio anche a livelli più amatoriali, soprattutto grazie alla garanzia di anonimato e comunicazione criptata o a eliminazione automatica offerta da molti servizi di messaggistica istantanea. A dirlo è la relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga. Secondo il report, sono state individuate anche 32 nuove sostanze psicoattive, per la maggior parte di origine ...

