My Ami Buggy Limited Edition | sold out in meno di 18 minuti

MILANO (ITALPRESS) – Soltanto 50 esemplari di My Ami Buggy sono stati messi in vendita esclusivamente sul sito francese www.citroen/fr/ami a partire dalla mezzanotte di martedì 21 giugno e sono stati tutti venduti in soli 17 minuti e 28 secondi.Citroèn Ami – 100% èlectric offre un percorso cliente completamente digitale: dalla scoperta del prodotto, l'ordine, il pagamento fino alla programmazione della consegna, tutto si svolge facilmente online, sul sito dedicato. Il cliente più veloce ha concluso l'intero processo di acquisto della sua My Ami Buggy sul sito francese in soli 2 minuti e 53 secondi e riceverà una delle 50 versioni numerate, personalizzata con il suo nome, nella seconda metà di agosto.L'enorme entusiasmo dimostrato dalle persone nei confronti della concept car dallo stile avventuroso, svelata a dicembre ...

