Monza, Galliani incontra l'Inter: 'Parlato di Sensi. Pinamonti? Non so' (Di giovedì 23 giugno 2022) MILANO - Il Monza vuole prepararsi al meglio per affrontare il prossimo campionato di serie A, il primo della storia per i brianzoli. Dopo le trattative quasi ultimate per Cragno del Cagliari e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 giugno 2022) MILANO - Ilvuole prepararsi al meglio per affrontare il prossimo campionato di serie A, il primo della storia per i brianzoli. Dopo le trattative quasi ultimate per Cragno del Cagliari e ...

Pubblicità

FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - SimoneTogna : #Galliani entra in sede #inter: “Non mi fanno entrare perché sono interista. Se c’è fiducia? Ma no sono qui per una… - vidd_12 : RT @TuttoMercatoWeb: #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - tuttoatalanta : Monza, l'ad Galliani: 'Pinamonti una opzione? Forse no' -