Microsoft: ecco l’aggiornamento KB5016138 per Windows 11 (Di giovedì 23 giugno 2022) Microsoft ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento di Windows, questa volta specificamente rivolto ai dispositivi Arm. L’azienda afferma che il suo scopo è quello di risolvere un problema di accesso all’AAD l’aggiornamento cumulativo KB5016138, di Windows è disponibile per il download su Windows 11 e sulle versioni di Windows 10 supportate. Microsoft afferma che questo aggiornamento risolve un problema precedentemente causato, da un altro aggiornamento cumulativo, che rendeva impossibile l’utilizzo di app come Microsoft Teams, OneDrive e Outlook. Tuttavia, è importante notare che sono stati colpiti solo i dispositivi Arm. Il colosso dell’informatica ha dichiarato: Dopo aver installato l’aggiornamento ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 giugno 2022)ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento di, questa volta specificamente rivolto ai dispositivi Arm. L’azienda afferma che il suo scopo è quello di risolvere un problema di accesso all’AADcumulativo, diè disponibile per il download su11 e sulle versioni di10 supportate.afferma che questo aggiornamento risolve un problema precedentemente causato, da un altro aggiornamento cumulativo, che rendeva impossibile l’utilizzo di app comeTeams, OneDrive e Outlook. Tuttavia, è importante notare che sono stati colpiti solo i dispositivi Arm. Il colosso dell’informatica ha dichiarato: Dopo aver installato...

