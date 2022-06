Memoria a caro prezzo

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 giugno 2022) C’è la storica Anpi, ma anche una lunga teoria «minore» di associazioni combattentistiche e d’arma. Che, oltre all’attività storica o di celebrazione, hanno spese meno giustificabili. Centinaia di migliaia di euro che potrebbero essere oggetto di una legittima «spending review». Decine di migliaia di euro che il ministero della Difesa versa nelle casse dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, l’Anpi, e finiscono per coprire, tra le varie «voci», gli stipendi di chi ci lavora. Testualmente, parliamo del personale dipendente dell’associazione. Con una spesa di circa 83 mila euro spalmata in tre anni. Gli altri soldi, invece, sono spesi in consulenze per la gestione degli archivi, 5 mila euro, e per l’acquisto di pubblicità sui quotidiani nazionali, 7 mila euro, oltre che - era prevedibile - per la promozione di eventi relativi al 25 Aprile. Tutto legittimo e rendicontato. Ma ...