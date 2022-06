LGBT | i podcast che tolgono ogni dubbio

(Di giovedì 23 giugno 2022) I nuovisono due: Generazioni di Luca de Santis, saggista di studi di genere e autore di graphic novel (del suo In Italia sono tutti maschi abbiamo parlato qui), prodotto da Storytel, e Nel mio nome di Leonardo Arpino, ilnato con il docufilm omonimo di Nicolò Bassetti (che abbiamo intervistato). Entrambi fanno piazza pulita dei non detti e si rivolgono a chi sa, a chi è in cerca, a chi non ha nemmeno il vocabolario per iniziare una conversazione. Perché, a partire dal coming out, la realtà di tutti i giorni non corrisponde ancora a quella spacciata dalle serie televisive. Ldv Storytel apertoPer esempio: dal 2024 lo Stonewall di New York, il primo monumento nazionale Usa dedicato ai diritti e alle battaglie della comunità+, avrà un ufficio turistico. Ma a Campobasso Luca de Santis ha dovuto ...

_catboyologist : storie lgbt scritte da creatori lgbt esistono da anni in ambienti più indie primo tra tutti quello dei podcast narr… - medio_e : ?? Nuovo Podcast! ''La più piccola' di Fatima Daas, storia di una ragazza lesbica e musulmana' su @Spreaker #algeria…

